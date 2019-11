Lösung für den Skaterplatz wird gesucht

Das Jugendparlament Stadtsteinach lud wieder zum Jahresabschlusstreffen ein. Neben dem Rückblick, den die Vorsitzende Lena Badstieber vortrug, war vor allem der Skaterplatz ein großes Thema.

Regelmäßig macht er durch Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam, wenn bei nächtlicher Randale wieder mutwillig die Fahreinrichtungen zerstört, Flaschen zerbrochen und Feuer geschürt werden. Auch drei Skaterinnen waren vor Ort, um über die momentane Situation am Skaterplatz zu berichten.

"Fakt ist, es muss sich etwas ändern", sagte Jonas Gleich, früherer Vorsitzender des Jugendparlaments. "Dieser Platz ist für Kinder und Jugendliche gedacht. Da können wir es doch nicht tolerieren, dass er regelmäßig verwüstet wird. Auch die Anwohner leiden unter der Situation." Man einigte sich, eine Kamera zu installieren und eine Nummer einzurichten, an die via WhatsApp oder SMS anonym Verwüstungen und Partys gemeldet werden können.

Auch in Sachen Jugendraum tut sich einiges in Stadtsteinach. Das Anwesen hinter dem Rathaus wurde bereits so weit hergerichtet, das Wände für Küche und Toilette eingezogen werden konnten und nun die Elektrik verlegt werden. Im Frühjahr soll der Jugendraum, der nur unter Aufsicht geöffnet sein wird, eröffnet werden. Das Jugendparlament lädt schon vorher zu einer Baustellenparty am 3. Januar um 18 Uhr ein. Auch beim Weihnachtszauber am 14. Dezember in der Knollenstraße ist das Jugendparlament vertreten. Die Skifahrt nach Mehlmeisel findet im Februar statt. kpw