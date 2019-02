Löschteich wird saniert

Der Löschteich in Kienfeld sei verschlammt, die Uferränder teilweise abgerissen, erklärte Vestenbergsgreuths Bürgermeister Helmut Lottes (CSU/UB) in der Gemeinderatssitzung am Montagabend. Nachdem es mit der Sanierung seit Jahren "immer irgendwo gehakt hat", sollen die Arbeiten jetzt in Angriff genommen werden. Zuvor wurden die Einwohner des Ortsteils befragt, ob der Löschteich in seiner Funktion erhalten werden soll. Nahezu alle hätten sich dafür ausgesprochen. Gleichzeitig sei aber auch der Wunsch geäußert worden, dass der Teich hergerichtet werden soll. In den vergangenen Jahren habe der Fetzelbach teilweise kein Wasser geführt. Im Ernstfall sei ein Löschteich dringend notwendig.

Mit den Arbeiten, die zum bestmöglichen Termin ausgeführt werden sollen, werde ein Unternehmer aus der Gemeinde beauftragt. Die Kosten für Ausbaggern, Ufersteine und die teilweise Umzäunung wurden auf etwa 11 000 Euro geschätzt. See