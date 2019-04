Löschgruppe ist integriert

Die Feuerwehr Geroldswind mit der Löschgruppe Todtenweisach und der Feuerwehrverein hatten zur Jahresversammlung in das Gemeinschaftshaus in Geroldswind eingeladen. Neben den Berichten standen Ehrungen an.

Kommandant Robert Müller gab den Jahresbericht und sagte: "Unsere Übungen waren immer gut besucht." Er freute sich über die Neuzugänge Gemeinderätin Ramona Schrapel und Jonas Klemm, bedauerte aber gleichzeitig, dass die Jüngeren fehlten.

Die Bilanz der Einsätze sieht wie folgt aus: "Unsere Wehr ist im Jahr 2018 drei Mal ausgerückt", sagte der Kommandant, wobei ein Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person dabei war. Auch ein Wespeneinsatz mit der Feuerwehr Hafenpreppach wurde bewältigt.

Ausführungen machte der Kommandant zur Handyalarmierung, die noch nicht zufriedenstellend sei, aber zwischenzeitlich hätten Fragen geklärt werden können. Gemeinsame Übungen sollten weiter angestrebt werden. "Die Anbindung der Feuerwehr Todtenweisach als Löschgruppe bei der Feuerwehr Geroldswind hat sich bewährt", hob Müller hervor. Robert Müller gab auch den Jahresbericht in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Feuerwehrvereins. In einem umfassenden Ausblick auf das Jahr 2019 kündigte er an, dass der Feuerlöschteich gereinigt werden müsse und verschiedene Gegenstände anzuschaffen seien.

Geehrt wurde Robert Müller für 40-jährige Mitgliedschaft und aktiven Dienst in der Feuerwehr. Zweiter Vorsitzender Sven Scheidler und der Maroldsweisacher Erste Bürgermeister Wolfram Thein (SPD) nahmen die Auszeichnung des verdienten Mitgliedes vor. Der Bürgermeister erinnerte daran, dass die erste Löschgruppenbildung in der Gemeinde zwischen Todtenweisach und Geroldswind stattfand, Das habe vorzüglich geklappt, lobte er. "Ihr seid mit der Umsetzung für die Löschgruppenbildung Vorreiter in unserer Gemeinde", unterstrich Wolfram Thein. hw