Am Dienstag, 15. Oktober, findet ab 19 Uhr im Rathaus in Hetzles eine Gemeinderatssitzung statt. Zu den Tagesordnungspunkte zählen das Ausschreibungsverfahren für ein LF 10 für die Feuerwehr, die Berufung des Wahlleiters und seiner Stellvertretung für die Kommunalwahl am 15. März, ein Antrag des SC Hetzles auf Bezuschussung der Jugendarbeit sowie der Grundsatzbeschluss zum Umgang mit Spenden und ähnlichen Zuwendungen. red