Löscheinsatz in höchstens 190 Sekunden

Oft geht es im Feuerwehreinsatz um wenige Minuten, in denen die Floriansjünger die erlernten Handgriffe sicher und korrekt anwenden müssen. Die Leistungsprüfung "Gruppe im Löscheinsatz" spiegelt ein solches Einsatzszenario wider, bei dem ein Löschangriff von der Wasserentnahme bis zur Vornahme von drei Strahlrohren in maximal 190 Sekunden vorgetragen werden muss.

Unter den Augen des Schiedsrichterteams, bestehend aus Kreisbrandinspektor (KBI) Hans-Ulrich Müller sowie den Kreisbrandmeistern (KBM) Klaus Dressel, Martin Panzer und Frank Fischer, legten 20 Aktive der Feuerwehr Stockheim die Leistungsprüfung erfolgreich ab. In der Abschlussbesprechung bescheinigte KBI Müller den Teilnehmern eine routinierte Leistung. Er rief dazu auf, die Leistungsprüfung bis zum Erreichen der Höchststufe kontinuierlich weiterzuverfolgen. Zweiter Bürgermeister Siegfried Weißerth bedankte sich für den großen Übungsfleiß und die stete Einsatzbereitschaft. "Bleibt eurer Feuerwehr treu. Bürger und Gemeinde brauchen euch!", rief Weißerth die Teilnehmer auf, sich weiterhin in den Dienst des Nächsten zu stellen. Auch Kommandant Andre Friedrich sprach Teilnehmern und Schiedsrichtern seinen Dank aus. Er rief insbesondere die Verdienste von KBI Müller in Erinnerung, der jahrzehntelang für Abnahme und Durchführung der Leistungsprüfungen im Landkreis Kronach verantwortlich war und in Kürze altersbedingt aus dem aktiven Dienst ausscheidet.

Erfolgreiche Leistungsprüfungsteilnehmer: Stufe 1 (Bronze) Lukas Eisenbeiß, Michael Graf-Schindhelm, Tobias Hergenröther, David Kautsch, Manuel Müller, Julian Schmidt, Katharina Schuster, Fabian Völk

Stufe 2 (Silber) Lena Hergenröther, Patrick Neubauer, Sebastian Löffler

Stufe 3 (Gold) Michael Jungkunz, Karin Neubauer, Matthias Neubauer

Stufe 4 (Gold/Blau) Laureen Kaim, Fabian Rebhan, Felix Schwabe

Stufe 5 (Gold/Grün) Benedikt Barnickel, Andre Friedrich

Stufe 5 (Gold/Rot) Andre Korn

FF Stockheim, Daniel Wachter