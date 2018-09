Löscheinsatz in der Garage

Am Samstagnachmittag war es in der Bahnhofstraße zu einem Garagenbrand gekommen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden zusätzlich zur Feuerwehr aus Ebermannstadt die umliegenden Wehren aus Streitberg, Gasseldorf und Pretzfeld alarmiert. Nach dem Ende der Löscharbeiten wurde als Brandursache ein Defekt an einer Stromleitung ausfindig gemacht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10 000 Euro. Verletzt wurde niemand.