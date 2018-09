Lösbare Aufgaben für Schwürbitz und Isling

In den Fußballkreisen Coburg/Lichtenfels/Kronach und Bamberg stehen an diesem Wochenende erneut Doppelspieltage an. So auch in den Kreisklassen mit den Klubs aus der Region Lichtenfels. Dem FC Schwürbitz sowie der SpVgg Isling stehen gegen Abstiegskandidaten zumindest am Freitagabend lösbare Aufgaben bevor.

Kreisklasse 1 Coburg

SG Sonnef. II/Schneckenlohe -

FC Schwürbitz

Schwürbitz ist zurück auf der Siegesstraße. Den zweiten dreifachen Punkterfolg sollte es bei der Spielgemeinschaft aus Sonnefeld geben. Die SG tritt am Freitagabend mit einem Rucksack von 17 Gegentoren aus drei Spielen an.

DJK/TSV Rödental -

SG Burgkunst./Roth-Main II

Gibt der erste Punkt den Burgkunstadtern Selbstvertrauen? Die Hürde DJK/TSV Rödental erscheint im Vorfeld zumindest nicht unbezwingbar. Will die Fusionsmannschaft etwas Zählbares mitnehmen, muss aber vor allem die Offensive in Fahrt kommen. Zwei Tore in sieben Spielen sind schlicht zu wenig.

FC Michelau - TSV Unterlauter

Gegen den Tabellenletzten Burgkunstadt hatten sich die Michelauer freilich mehr als nur ein torloses Unentschieden ausgerechnet. Am Freitag steht die Heimaufgabe gegen Unterlauter an. Mit dem Tabellensechsten befindet sich der FCM "auf Augenhöhe", meint Florian Engelmann. "Ich denke, dass wir durch unsere Heimstärke das Spiel am Freitag erfolgreich gestalten werden." Vorsicht ist auf der Heimseite aber geboten: Der TSV tritt mit vier Siegen in Folge an.

Kreisklasse 2 Lichtenfels

FC Kronach -

SG Roth-Main

Wenn zwei Kreisliga-Absteiger am Freitagabend aufeinandertreffen, dürfte eigentlich von einem Duell auf hohem Kreisklassenniveau ausgegangen werden. Zu diesem wird es an der Hammermühle aller Voraussicht nach aber nicht kommen. Denn sowohl die Kronacher (8.) als auch die Spielgemeinschaft Roth-Main (11.) befinden sich noch auf Formsuche.

FC Fortuna Roth -

TSF Theisenort

Ein Punkt beim Absteiger Roth-Main (2:2) beruhigte die Gemüter in Roth etwas. Im Heimspiel gegen Theisenort (7.) gilt es für die Fortuna, ebenfalls etwas Zählbares zu holen. "Mindestens ein Punkt lautet das Ziel", sagt FC-Spielertrainer Markus Kerner. Dazu müsse kämpferisch und spielerisch über 90 Minuten aber alles passen.

FV Mistelfeld -TSV Küps Vier Partien in Serie ohne Sieg ließen die Mistelfelder bis auf den zwölften Tabellenplatz abrutschen. Das Heimspiel gegen die Überraschungsmannschaft aus Küps könnte den FVM noch weiter in den Tabellenkeller bringen. Der TSV (3.) will seine Serie von fünf Siegen fortsetzen.

FC Baiersdorf - SV Neuses Die Baiersdorfer Serie von drei Siegen riss zuletzt. Wieder ins richtige Fahrwasser will der FCB gegen den Gast aus Neuses kommen, der als Neuling einen zufriedenstellenden neunten Platz belegt. Der SVN siegte zuletzt gegen Gehülz (3:1) und in Staffelstein (5:1).

ATSV Gehülz - SpVgg Isling Dass es in dieser Saison nicht einfach wird, war in Gehülz jedem klar. Der ATSV ziert nach sieben Spielen ohne Punkt das Tabellenende. Zu Gast am Freitag sind die spielerisch starken Islinger, für die weniger als drei Zähler eine Riesenenttäuschung wäre.

SV Bor. Siedl. Lichtenfels -

Schwabthaler SV

Die Siedler bestätigen ihre starke Form aus der Vorsaison; 14 Punkte nach sieben Spieltagen ist ein sehr ordentlicher Start für den Lichtenfelser Kreisklassisten. Gegen Schwabthal soll der nächste Dreier eingefahren werden. Der SVS ist seit drei Partien ohne Sieg, rutschte infolge dessen auf Rang 10 ab.

Kreisklasse 3 Itzgrund

TSV Gleußen -

TSV Cortendorf

In Gleußen könnte die Stimmung nicht besser sein. Als Vierter plant Thomas Wachsmann gegen den TSV Cortendorf den nächsten Sieg ein. Der Besucher aus dem Coburger Land kommt als 14. mit drei Niederlagen in Folge.

SV Tambach -

SpVgg Dietersdorf

Den zweiten Saisonsieg peilen die Dietersdorfer in der ersten Runde des Doppelspieltags an. Die Chancen, beim SV Tambach drei Punkte mitzunehmen, stehen hervorragend. Schließlich holten die Gastgeber nur einen von möglichen 21 Punkten.

Kreisklasse 1 Bamberg

TSV Ebensfeld II -

SC 08 Bamberg

Für Ebensfeld riecht es nach dem ersten Sieg binnen einem Monat. Die Aussichten auf einen Erfolg gegen den SC 08 Bamberg stehen aufgrund der Tabellensituation ausgezeichnet. Die "Nullachter" sind ohne Punkt Letzter und kassierten in sieben Spielen bereits 46 Gegentore. aoe