Lockerungen bei Ball- und Mannschaftssport

Nach Rücksprache mit dem Sportreferenten, Oberbürgermeister Dominik Sauerteig und in Abstimmung mit den Ordnungsbehörden dürfen ab dem 15. Juni wieder Ball- und Mannschaftstraining in und auf öffentlichen Anlagen stattfinden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Coburg. Voraussetzung dafür ist die Einhaltung des Rahmenhygienekonzepts Sport (veröffentlicht im Ministerialblatt 2020 Nr. 306 vom 2. Juni 2020) sowie der Handlungsempfehlung des Bayerischen Landessportverbandes und der spezifischen Auflagen der einzelnen Fachverbände. Die Hygienevorgaben für die Nutzung der Hallen wurden vom Sportamt bereits den Vereinen übermittelt, nach Kenntnisnahme und Bestätigung der Auflagen können somit auch die Hallen des Sportamtes wieder geöffnet werden. Die Nutzung der Schulturnhallen sowie die speziellen Handlungsempfehlungen müssen noch mit dem Schulamt abgestimmt werden, da teilweise Hallen für die Ausweitung des Schulbetriebes als Unterrichtsräume genutzt werden müssen und vorläufig nicht zur Verfügung stehen. "Alle verordneten strikten Maßnahmen, die die Ausbreitung des Virus verhindern sollen, ersetzen nicht unsere Selbstverantwortung im Umgang mit dem Virus. Wir müssen weiterhin uns selbst und andere schützen", appelliert Sauerteig. red