Lockerer Ausklang

Die Tischtennisherren des TV Ebern lassen die Bezirksoberligasaison mit dem heutigen Heimspiel um 16.30 Uhr ausklingen. Die Mannschaft blieb bisher bei 17 Siegen und zwei Punkteteilungen ungeschlagen und will diese Bilanz auch im letzten Spiel gegen den Post-SV Bamberg II untermauern. Das sollte der Truppe keine Schwierigkeiten bereiten.

Die Gäste sind das Tabellenschlusslicht und mussten bereits in der Vorrunde eine deutliche 2:9-Niederlage einstecken. Ähnlich dürfte das Ergebnis am Samstag in Ebern aussehen, auch wenn die favorisierten Gastgeber den Gegner nicht unterschätzen dürfen - denn die Bamberger haben nichts zu verlieren. Den Sekt hat der TV Ebern trotzdem schon einmal kaltgestellt. di