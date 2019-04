"Lockere Saiten" in der Haßfurter Stadthalle

Auf einen Konzertnachmittag für Senioren mit dem Streichquartett "Lockere Saiten" weist die Stadt Haßfurt hin. Das Konzert findet am Dienstag, 21. Mai, um 14.30 Uhr in der Stadthalle Haßfurt statt. Das Streichquartett "Lockere Saiten" bilden vier junge Künstler: Abel Cruz Lezama (Violine), Alexander Nowikow (Viola), Igor Sajakovic (Kontrabass) und Valentin Sanchez Pionero (Violine). Sie bieten in Haßfurt ein buntes Programm von der Klassik über Jazz bis zum Pop. Der Konzertnachmittag wird organisiert vom Seniorenbeirat der Stadt Haßfurt in Zusammenarbeit mit dem Verein Yehudi Menuhin Live Music Now Franken. Der Eintritt ist frei. Damit der Seniorenbeirat planen kann, wird gebeten, sich die kostenlosen Eintrittskarten im Rathaus der Stadt Haßfurt, Rufnummer 09521/688104, zu besorgen. Foto: Streichquartett "Lockere Saiten"/Alexander Nowikow