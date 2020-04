Locker werden mit der liegenden Acht

Die Sportleiterin vom Verein "Gemeinsam gegen Krebs", Birgit Schmitt bietet heute Spaß und Abwechslung mit der Übung "Was die Acht so alles macht!" Wie bei allen Übungen, die Fitness und Yogacouch Birgit Schmitt für die Überbrückung der Zeit daheim während der Corona-Ausgangsbeschränkungen anbietet, sind dazu keinerlei Hilfsmittel oder Geräte nötig.

"Was die Acht alles macht!" Was verbirgt sich dahinter? Die liegende Acht ist aus alten Kulturen und der tibetischen Medizin bekannt. Das Training mit der Acht aktiviert die linke und die rechte Gehirnhälfte und ist gut für den Nacken. Das Augenkreisen in der "Achter-Form" hilft bei der Lockerung der Gehirn-Hemisphären und des Nackens. Gleichzeitiges Summen oder Musik während des Trainings fördert zusätzlich die Entspannung.

Und so geht's: Egal, ob im Stehen, Sitzen oder Liegen - sieh dir die Acht an und beginne mit der Nasenspitze eine imaginäre Acht zu malen. Dazu lieber kleine als zu große Bewegungen machen, lieber langsam als zu schnell. Wechsle auch mal die Richtungen und spüre im Nacken die wohltuenden Bewegungen nach. Nun kommen die Augen an die Reihe, den Kopf halten wir ganz ruhig, nur die Augen malen die Acht mal rechts und mal links, langsam und bewusst. Wichtig: Bitte nach den Übungen den Körper etwas entspannen lassen! eh