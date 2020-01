Loch in der Restmülltonne

Geringer Schaden entstand bei einem Mülltonnenbrand in Eltmann. Am Dienstag um 7.25 Uhr erfuhr eine Frau von einem Jugendlichen, dass die Restmülltonne vor ihrem Haus in der Dr.-Georg-Schäfer-Straße brannte. Wie sich herausstellte, war mit einem pyrotechnischen Gegenstand, vermutlich einem Sternenwerfer, ein Loch in die Tonne gebrannt worden. Konkrete Hinweise auf Täter sind nicht vorhanden. Der Sachschaden an der Tonne beträgt rund 50 Euro. Die Polizei Haßfurt sucht den Verursacher des Brandes;

Hinweise nimmt die Inspektion in Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/9270 entgegen.