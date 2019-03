Loch in der Heckscheibe

Ein Unbekannter hat in einen Mercedes, der am Montag von 10.30 bis 13.30 Uhr vor einem Anwesen in der Seelohe stand, ein Loch in die Heckscheibe geschlagen. Der Schaden wird auf 700 Euro geschätzt. Die Polizei in Haßfurt bittet um Hinweise auf den Täter, Rufnummer 09521/9270.