Lobpreisgottesdienst mit Einzelsegen

Am Dienstag, 12. Februar findet in der Pfarrgemeinde Münnerstadt im Rahmen der Lobpreisstunde ein Segnungsgottesdienst statt. Martin Hild, evangelischer Pfarrer, wird den ökumenischen Gottesdienst feiern. "Wenn man jemanden liebt, so liebt man ihn nicht die ganze Zeit, nicht Stunde um Stunde auf die gleiche Weise. Und doch ist es genau das, was die meisten von uns fordern. Wir haben oft wenig Vertrauen in die Gezeiten des Lebens, der Liebe, der Beziehungen", heißt es in der Mitteilung. Der Gottesdienst beginnt um 19 Uhr in der Kapelle des Juliusspitales. sek