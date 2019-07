An der Blisslingswiese in der Nähe von Ge roda und Platz, findet am Freitag, 12. Juli, ein ökumenischer Lobpreis-Gottesdienst statt. Treffpunkt zur kleinen Wanderung (etwa zwei Kilometer) ist um 18.45 Uhr an der Kirche Geroda. Wer direkt zum Gottesdienst kommen möchte (Beginn ist etwa gegen 19.30 Uhr), findet am Wanderparkplatz von Platz kommend Richtung Platzer Kuppe Parkplätze für sein Auto. Die Veranstaltung findet nur bei guter Witterung statt. sek