Lobpreis zum Thema Neuanfang

In der Lobpreisstunde der Pfarrgemeinde zum Thema "Die zweite Chance - ein Neuanfang" am Dienstag, 9. April, gehen die Besucher mit Gedanken aus der Bibel auf die Suche und können dabei den eigenen Weg neu überdenken. Beginn ist um 19 Uhr in der Kapelle des Juliusspitals in Münnerstadt. sek