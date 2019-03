Lobpreis "Umkehr zum Leben"

Am Dienstag, 19. März, findet um 19 Uhr in der Kapelle des Juliusspitals in Münnerstadt die nächste Lobpreisstunde statt. Die Fastenzeit gilt als Zeit der inneren Umkehr. Wie ist das mit dem Umkehren, um sein Leben neu auszurichten, das Leben neu zu spüren, altes hinter sich zu lassen. Dieser Frage gehen die Teilnehmer in der Lobpreisstunde "Umkehr zum Leben" nach. sek