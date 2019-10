Lobpreis bei Wohlfühltagen

Fast 30 Frauen nahmen am Frauenwochenende der Kirchengemeinde Rentweinsdorf im Schloss Craheim teil. In diesem Jahr hat das Team aus Ute Leyh, Claudia Zenk, Sonja Batz, Stefanie Stark und Silke Werner zum Thema "10 000 Gründe - Lobpreis in Form von Musik und Anbetung" die Wohlfühltage vorbereitet. Gastreferentin war Maria Körner, Frau des ehemaligen Pfarrers Hans Körner. Alle Teilnehmerinnen waren begeistert von dem Programm, was aus Lobpreissingen, Erklärungen aus der Bibel, wahre Geschichten, Workshops, Verwöhnmomenten, Gottesdienst sowie Kreativem bestand. red