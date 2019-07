Am Sonntag, 21. Juli, lädt die Evangelische Kirchengemeinde Hirschaid-Buttenheim um 18 Uhr zum Feierabendgottesdienst in die Matthäuskirche in Buttenheim ein. Unter dem Motto "Lobe den Herrn meine Seele" erwartet die Teilnehmer ein musikalischer Gottesdienst. Alle Sänger sind bereits um 17 Uhr zur Probe des Projektchores mit Organist Marco Winkler in die Kirche eingeladen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Der Feierabendgottesdienst lädt ein, in freier Form mit modernen Liedern und Impulsen im Alltag inne zu halten. Anschließend gibt es die Möglichkeit, einen kleinem Imbiss einzunehmen. red