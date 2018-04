Lob und Kritik für CSU-Vorstoß

Die Entscheidung der CSU-Landtagsfraktion, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen, hat im Coburger Land unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Der CSU-Kreisvorsitzende Martin Mittag spricht von einem "vernünftigen Schritt". Der Gesetzentwurf berücksichtige "im vollen Umfang" die Anliegen von Hauseigentümern, aber auch die der Kommunen, die auf finanzielle Unterstützung beim Straßenausbau angewiesen seien.

Etwas anders sieht das Christian Gunsenheimer. Der Kreisvorsitzende der Freien Wähler vermisst "konkrete Zusagen", wie die Kommunen künftig beim Straßenbau unterstützt werden. "Es ist ja erstmal populär, die Strabs abzuschaffen", sagte Gunsenheimer dem Tageblatt, "aber wo sind die Alternativen?" Kommunen müssten sich darauf verlassen können, auch künftig den Straßenbau finanzieren zu können. Die Ankündigung der CSU, dass genaue Zahlen erst mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 - und somit nach der Landtagswahl - festgelegt werden, ärgert Gunsenheimer. Denn er befürchtet, dass die Kommunen am Ende "in die Röhre" schauen könnten.



Bis wann rückwirkend?

Außerdem fordert Gunsenheimer, dass die Abschaffung der Strabs rückwirkend für die letzten vier Jahre erfolgt und nicht nur rückwirkend bis zum 1. Januar 2018, wie von der CSU angedacht.

Dass die Kommunen "in die Röhre" schauen könnten, glaubt der Landtagsabgeordnete Jürgen W. Heike (CSU) nicht: "Kommunen werden beim Gesetzentwurf der CSU-Landtagsfraktion nicht im Stich gelassen", schreibt er in einer Mitteilung. Der Gesetzentwurf sehe schließlich vor, dass für künftige Ausbaumaßnahmen eine pauschale Finanzierungsbeteiligung an Kommunen gewährt wird.

Alles andere als begeistert klingt auch das Statement der "Bürgerinitiative Coburger Land gegen die Strabs". Deren Sprecher, Rainer Rosanowski aus Ahorn, geht der CSU-Vorschlag nicht weit genug: "Ob sich die inzwischen auf über 340 000 angewachsene Zahl von Bürgern, die das von den Freien Wählern und Verbündeten angestrebte Volksbegehren unterzeichnet haben, mit dem Gesetzentwurf zufriedengeben, darf doch stark infrage gestellt werden." In der Kritik steht bei Rosanowski und seinen Mitstreitern der 1. Januar als Stichtagstermin. Werden die bis dahin bezahlten Beiträge einbehalten, erhalten die durch die Straßenausbaubeitragssatzungen in Not geratenen Bürger nach Ansicht von Rainer Rosanowski keine Wiedergutmachung. Der Vorschlag der Coburger Bürgerinitiative geht deshalb weiter. So würde die auch von der CSU festgestellte Willkür bei den Rückerstattungsterminen nicht geben, wenn der Gesetzesentwurf so weit zurückgehe, wie Gemeinden bei entsprechenden Beitragsforderungen gegangen seien. Der Widerstand sei damit noch lange nicht vorbei, kündigte Rosanowski an: "Wir werden weiterhin für eine für alle Bürger akzeptable und gerechte Lösung kämpfen. " ct