Nach Aussage seines Vorstandsvorsitzenden Norbert Dürbeck steht der SV Waizendorf mit über 800 Mitgliedern gut da und ist der größte Verein in der Gemeinde Strullendorf. Die erste Fußball-Mannschaft ist in die Kreisklasse aufgestiegen und die zweite Garnitur belegte in der B-Klasse den vierten Platz. Auch im Juniorenbereich ist der SVW mit vier Teams in Spielgemeinschaft mit der JFG Rauhe Ebrach gut aufgestellt.

Im Kleinfeldbereich haben die Waizendorfer derzeit neun Mannschaften im Spielbetrieb. Mit über 20 Bambini ist der weitere Nachwuchs gesichert. Die Jugendarbeit wird im Verein derzeit ganz großgeschrieben.

Zum Auftakt des Jubiläums bereiteten der Kabarettist Wolfgang Reichmann, der seine Kinderjahre im Verein verbracht hat, und das Duo "Beeder und Maddias" aus Hirschaid den Gästen ein paar unvergessliche Stunden bei einem "Fränkischen Abend".

Zum Festkommers am nächsten Tag begrüßte Norbert Dürbeck zahlreiche Ehrengäste aus den Reihen des Sports, der Politik und der Kirche. Unter anderem anwesend waren BFV-Bezirksvorsitzender Thomas Unger und Bezirksehrenamtsreferent Siegfried Tabbert (beide aus Konradsreuth) sowie Ehrenvorsitzender Dieter Schiller.

Nach Verlesung der gekürzten Vereinschronik und Einblendung von Schnappschüssen aus dem Vereinsleben wurden die Gründungsmitglieder sowie die Mitglieder, die dem Verein 50 Jahre angehören, für ihre Treue vom Schirmherrn, Bürgermeister Thilo Wagner (Stegaurach), geehrt.

Anschließend erfolgte die Würdigung von Vereinsangehörigen für ihre langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeiten durch den Ehrenamtsbeauftragten des Vereins, Fredy Wittmann, und Vorstandsmitglied Stefan Karger. Zum Abschluss des Ehrungsaktes wurde an Hans Frank und Berthold Lechner die Ehrenmitgliedschaft beim SV Waizendorf verliehen.

Als Höhepunkt wurde dem Jubelverein die "Silberne Raute", das Gütezeichen des Bayerischen Fußballverbandes, verliehen. Diese Auszeichnung bestätigt, dass der SV Waizendorf in Führung, Organisation, sozialem Engagement und in seinen Angeboten den hohen gesellschaftlichen und sportlichen Anforderungen unserer Zeit gerecht wird.

Pfarrer Walter Ries feierte mit zahlreichen Besuchern auf dem Vereinsgelände den Festgottesdienst, der von der Waizendorfer Band Leuchtfeuer musikalisch umrahmt wurde.

Zum anschließenden Frühschoppen wurden die Meistermannschaften der Jahre 1978 und 1984 eingeladen. Sie haben seinerzeit den Aufstieg in die damalige A-Klasse (jetzt Kreisliga) errungen.

Nach dem Jubiläumsspiel gegen den Nachbarn SpVgg Stegaurach, das die Gäste vor einer großen Zuschauerkulisse mit 4:2 gewonnen haben, klangen die Feierlichkeiten mit einem bunten Abend und der Band Crowd & Room stimmungsvoll aus. Dietfried Fösel