Lob und Ehr beim Neujahrsempfang

Drei verdienstvollen Gemeindebürgern wurde beim Neujahrsempfang die Bürgermedaille der Gemeinde Litzendorf für ihren Dienst am Nächsten verliehen.

Als charakteristisch für den Verlauf des Abends erwies sich das Motto der Hospizbewegung "Offene Herzen", wobei der Vorsitzende des Bamberger Hospizvereins, Konrad Göller, als Ehrengast geladen war. Als ein Höhepunkt der Veranstaltung wurde ihm vom Ersten Bürgermeister Wolfgang Möhrlein (CSU) eine Spende in Höhe von 2000 Euro überreicht.

In seiner Dankesrede lobte Göller, dass in Litzendorf "das Herz des Hospizgedankens wohnt". Die Gemeinde habe schon immer ein offenes Ohr für die Belange des Hospizvereins gehabt.

In seinem Grußwort skizzierte Bürgermeister Möhrlein die zukunftsgerichteten, generationsübergreifenden Aktivitäten der Gemeinde, die gemeinschaftlich angepackt werden. Der Landkreis Bamberg im "ehemaligen Armenhaus Oberfranken" stehe heute gut da. Wurden Stadt und Land früher noch durch einen "Eisernen Vorhang getrennt", marschiere man heute Hand in Hand. Dies sei nicht zuletzt dem Litzendorfer Gemeindebürger Günther Denzler zu verdanken, dem für sein Lebenswerk im Dienste des Landkreises als langjähriger Gemeinderat, Landrat und Bezirkstagspräsident die Bürgermedaille verliehen wurde.

"Die Gemeinde Litzendorf hat einen guten Landrat und Bezirkstagspräsident geformt, unter dem sich der Landkreis in großen Schritten in Richtung Modernität weiterentwickelte", so Wolfgang Möhrlein in seiner Laudatio.

Des Weiteren wurden nach nunmehr fünf männlichen Gemeindebürgern erstmals zwei weibliche ehemalige Gemeinderäte mit der Bürgermedaille geehrt. Zweiter Bürgermeister Klemens Wölfel hob in seiner Laudatio vor allem das ehrenamtliche Engagement Monika Neundörfers im landwirtschaftlichen Bereich hervor, die er auch wegen ihrer Tätigkeit als Mundartdichterin als "Grande Dame" von Litzendorf bezeichnete.

Ebenso zeichnete sich Katrin Schnabel durch zahllose Aktivitäten zum Wohle der Bürger aus: Angefangen beim Engagement für eine behindertengerechte Umwelt über die Flüchtlingshilfe bis hin zur Wanderführerin reicht die Palette ihrer Akivitäten. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung vom "Ensemble Ringelspiel". Werner Höchstetter