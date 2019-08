Lob für zwei "Grüne Engel"

Der Landkreis Erlangen-Höchstadt hat zwei "Grüne Engel" mehr. Nach Wilfried Schwarz aus Marloffstein, der die Auszeichnung bereits im Mai verliehen bekam, hat der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber nun auch Joachim Handrich (Erlangen) und Josef Röhrle (Heßdorf) ausgezeichnet.

Joachim Handrich engagiert sich als "fleißige Seele", so die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises, für das Przewalski-Wildpferde- und Ziegenprojekt im Naturschutzgebiet Tennenloher Forst. Verletzten sich die Tiere, handele er rasch und kompetent. In der Laudatio lobte der Umweltminister Handrich besonders dafür, dass er neugeborene Zicklein, die von der Mutter nicht angenommen werden, liebevoll bei sich zu Hause aufziehe und sie dann in die Herde integriere.

In Theorie und Praxis aktiv

Ebenfalls viel Lob erhielt Naturfilmer Josef Röhrle, teilt das Landratsamt mit. Er drehte zwei Filme über die Moorweiher und Naturschutzgebiete im Landkreis Erlangen-Höchstadt. In Dutzenden kostenlosen Veranstaltungen zeigte er sie einem breiten Publikum. In Schulen vermittelt er mit selbst erstelltem Unterrichtsmaterial die Flora und Fauna der Streuobstwiesen. Besonders erwähnte Glauber auch Röhrles praktisches Engagement. So entwickelte er eine Nisthilfe für Wildbienen nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, betreue Krötenzäune im Landkreis und beobachte Kiebitze.

Mit dem "Grünen Engel" werden Personen für vorbildliche Leistungen und langjähriges, nachhaltiges, ehrenamtliches Engagement im Umweltbereich geehrt. red