Lob für Junge Union Ebern

Sehr zufrieden mit der Arbeit ihres Vorstandes zeigte sich die Junge Union Ebern auf ihrer Jahresversammlung. Somit verwundert es nicht, wie die JU mitteilte, dass der Vorsitzende Timo Hohnhausen ohne Gegenstimme im Amt bestätigt werden konnte.

Hohnhausen ging in seinem Rechenschaftsbericht zunächst auf die Aktivitäten der vergangenen beiden Jahre ein. Dass es gelang, gesellschaftliche mit politischen Aktionen zu verbinden, verdeutlichten unter anderem eine Fahrt zu Ministerpräsident Markus Söder sowie die regelmäßige Mitarbeit an einer unterfrankenweiten Debatten- und Rhetorikschulung. Zudem berichtete Hohnhausen von einem Antrag an den Bürgermeister, in dem die JU sich mit Hinblick auf den Volksentscheid die kostenlose Ausgabe einer kleinen Menge Blumensamen an die Bürger (beispielsweise als "Beigabe" im VG-Blatt) wünscht. Das sei aber aus Kostengründen bereits abgelehnt worden, bedauerte der Vorsitzende.

Aufgrund solcher Ideen fanden auch die JU-Kreisvorsitzende Steffi Hümpfner sowie der Bürgermeisterkandidat der CSU Ebern, Sebastian Ott, und Stadtrat Markus Fausten lobende Worte für die Arbeit der Eberner Jungen Union.

Die Neuwahl

Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzender ist Timo Hohnhausen, stellvertretende Vorsitzende Lukas und Winfried Geuß, Schriftführerin Jutta Geuß, Schatzmeister Matthias Kaspar. Beisitzer sind Anne Borst, Elmar Geuß, Martin Müller. Die Kasse prüfen Max Arndt und Jonathan Clairke. red