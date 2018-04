Lob für herausragende Leistungen

Für zwei Mannschaften war die Auszeichnung im Rahmen der Sportlerehrung in Rattelsdorf eine große Freude. Da die Ehrung im Sportheim der SpVgg (Sportvereinigung) stattfand und alle zu ehrenden Mitglieder dieses Vereins sind, sprach Bürgermeister Bruno Kellner von einer Ehrung im familiären Rahmen.

Polo-Shirts mit drei Sternen und eine Mannschaftsurkunde bekam die erste Damenmannschaft Tanzsport der SpVgg (Sportvereinigung) Rattelsdorf. Sie hatten mit ihrer Trainerin Meli Hofmann die deutsche Meisterschaft und die Europameisterschaft im Show-Tanz bei den modernen Gruppenformationen ohne Hebefiguren gewonnen.

Für ihren Sieg bei der Meisterschaft im Basketball in der Bezirksliga Herren wurde die zweite Mannschaft der SpVgg Rattelsdorf mit ihrem Trainer Rupert Aas ebenfalls mit einer Mannschaftsurkunde und Polo-Shirts mit einem Stern geehrt.

Kellner lobt die Sportler für ihre Erfolge, mit denen sie die Farben des Rattelsdorfer Sportvereins hochhielten. Diese Leistungen und sportlichen Erfolge seien aber nur möglich durch sehr großes ehrenamtliches Engagement in den Vereinen. Das liefe ebenfalls so bei der SpVgg Germania Ebing und dem VfL Mürsbach. Kellner unterstrich, dass dieses Engagement der Trainer und Funktionäre im Bereich des Sports immens wichtig sei. Abschließend erinnerte er an die deutschen Meisterschaften im Tanzsport in der Abtenberghalle, die er als beeindruckendes Ereignis bezeichnete. Rund 800 Teilnehmern aus ganz Deutschland und über 1000 Besuchern gefiel es bei diesen Meisterschaften in Rattelsdorf sehr gut. Sie machten den Namen der Gemeinde überregional bekannt, lobte Bürgermeister Kellner.

Renate Neubecker