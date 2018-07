Lob auf das Ehrenamt

red



Rund 130 Personen aus dem Landkreis Bamberg, die nahezu in allen Bereichen des Ehrenamtes aktiv sind, waren der Einladung der Betreuungsabgeordneten für den Stimmkreis Bamberg-Land, der SPD-Landtagsabgeordneten Susann Biedefeld , in den Saal des Brauereigasthauses Kraus nach Hirschaid gefolgt. Die ganze Bandbreite des ehrenamtlichen Spektrums im Landkreis Bamberg zeigte sich allein in den Repräsentanten, die exemplarisch von der Aufseßtaler Blaskapelle bis zum SV Weichendorf vertreten waren. "Sie bringen nicht nur Ihre Zeit für das Ehrenamt, sondern oftmals auch Geld ein, und Sie fragen nicht, was Sie für Ihre Arbeit bekommen", zollte die oberfränkische SPD-Landtagsabgeordnete den Ehrenamtlichen Respekt. Biedefeld zeigte auf, dass von diesem unentgeltlichen Engagement die breite Masse der Bevölkerung profitiere, ebenso Kommunen und das Land, da zum Teil Pflichtaufgaben von Ehrenamtlichen übernommen werden.