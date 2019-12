Lkw zu hoch für die Bahnunterführung

Ein Lkw-Fahrer war am Freitagnachmittag auf der Coburger Straße stadtauswärts unterwegs. Bei der Bahnunterführung blieb er aufgrund der Höhe seines Lastwagens an der Bahnunterführung hängen und beschädigte diese. Am Lkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro, an der Unterführung beläuft sich der Schaden auf rund 3000 Euro.