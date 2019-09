Lkw zerstört Zaun - Fahrer flüchtig

In einem Fall von Unfallflucht ermittelt die Polizei Bad Brückenau seit Freitagnachmittag gegen einen Brummi-Fahrer. Der Unbekannte war mit seinem Sattelzug beim Rangieren in der Konrad-Zirkel-Straße gegen 17 Uhr rückwärts an einen Gartenzaun gefahren und hatte Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro angerichtet, meldet die Polizei. Anschließend ist der Mann weitergefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Brückenau, Tel.: 09741/6060, in Verbindung

zu setzen. pol