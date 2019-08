Lkw verliert Ladung

Ebenfalls auf der A 3 verlor zwischen den Anschlussstellen Nürnberg-Nord und Erlangen-Tennenlohe am Mittwochnachmittag ein Lkw einen Teil seiner Ladung. Zur Reinigung der Fahrbahn musste die Autobahn in Fahrtrichtung Würzburg für 20 Minuten komplett gesperrt werden. Der Muldenkipper hatte Kies und Sand geladen, die sich infolge eines technischen Defekts an der Ladebordwand über alle drei Fahrspuren verteilten. Zwei nachfolgende Pkw wurden beschädigt. In einem Fall flog ein Kiesel in die Windschutzscheibe. Beim zweiten Fahrzeug wurde ein Reifen beschädigt. Erst nachdem die Autobahnmeisterei die Straße gesäubert hatte, konnte der Verkehr freigegeben werden. pol