Der Fahrer eines Müllfahrzeugs fuhr am Dienstagmittag kurz vor 13 Uhr auf der Hausener Straße von Haard in Richtung Hausen. Kurz vor dem Aussiedlerhof hielt er nach Polizeiangaben an, um dann rückwärts am Fahrbahnrand anhalten zu können. Beim Rückwärtsfahren übersah er einen hinter seinem Fahrzeug befindlichen BMW und stieß gegen dessen Fahrzeugfront. Dabei entstand ein Schaden von circa 3000 Euro, schreibt die Polizei weiter. pol