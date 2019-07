Am Sonntagnachmittag versuchte ein Pkw-Fahrer mit seinem Gespann aus Auto und Anhänger in den Parkplatz des Schulzentrums einzufahren. Dabei unterschätzte er die Gesamtlänge des Gespanns und touchierte mit dem Anhänger den Mast eines Verkehrszeichens. Dadurch wurde dieser abgerissen. Der Anhänger wurde am linken Radlauf beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 400 Euro geschätzt. pol