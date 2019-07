Lkw touchiert Kind und verletzt es

Ein achtjähriger Junge wurde bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag von einem Lkw touchiert und leicht verletzt. Wie die Polizeiinspektion Coburg mitteilt, war der 58-jährige Fahrer eines Lkw gegen 7.30 Uhr auf der Coburger Straße in Richtung Hildburghausen unterwegs, als plötzlich der Schüler von links hinter einem Müllfahrzeug auf die Straße sprang und die Straße überqueren wollte. Obwohl der Lkw-Fahrer blitzschnell eine Vollbremsung einleitete, wurde der Junge noch mit der Fahrzeugfront des Lkw berührt und zu Boden geschleudert. Der Achtjährige verletzte sich glücklicherweise nur leicht, wurde jedoch vorsorglich mit dem Helikopter in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. pol