Lkw stürzt Böschung hinab

Eine 15 Meter tiefe Böschung ist ein mit Milch beladener Lkw auf der A 7 von Kassel in Richtung Würzburg in der Nacht hinabgestürzt. Der 34-jährige Fahrer aus Unterfranken war aus ungeklärter Ursache kurz nach dem Parkplatz "Pilgerzell" mit seinem Gespann von der Straße abgekommen, durchbrach die Leitplanke und überschlug sich beim Sturz in die Tiefe. Schließlich blieb das Gespann auf dem Dach liegen, die Ladung lief teilweise aus.

Der Fahrer konnte sich aus dem Lkw befreien und wurde wie durch ein Wunder nur leicht verletzt. Am Lkw und an der Leitplanke entstand rund 155 000 Euro Schaden, so die ersten Schätzungen der Polizei.

In der Nacht kam es zu keinen Beeinträchtigungen des Verkehrs. Für die Bergung des Lkw und des Anhängers am Tag musste die A 7 allerdings zeitweise gesperrt werden. pol