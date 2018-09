Lkw streift Rohr und fährt weiter

Ein Regenfallrohr wurde am Samstag kurz nach 12 Uhr in der Höchstadter Kirchstraße beschädigt. Eine Zeugin hörte einen lauten Knall und bekam gerade mit, wie ein Lkw mit verdrecktem, weißen Planenaufbau davonfuhr. Der Lkw hatte vermutlich beim Wenden das Rohr gestreift. Der Fahrer kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung und fuhr weiter. Es entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Zeugen, die den Unfall gesehen haben und Hinweise zum Lkw geben könne, werden gebeten sich bei der Polizei Höchstadt, Telefon 09193/63940, zu melden. pol Wohnmobil angefahren Irgendwann am Mittwoch oder Donnerstag wurde in der Concorde Straße in Aschbach ein Wohnmobil angefahren und an der linken Längsseite beschädigt. Das Fahrzeug mit Münchner Kennzeichen stand auf dem öffentlichen Wohnmobilstellplatz neben dem dortigen Firmengelände.

Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter 0951/9129310 entgegen. pol Mit Promille am Lenker Mit einem Monat Fahrverbot und einem Bußgeldbescheid in Höhe von 500 Euro muss ein 17-Jähriger rechnen, der in den frühen Morgenstunden des Samstags von der Polizei kontrolliert wurde. Er war mit seinem Mofa in Sambach unterwegs. Mit 0,54 Promille hätte er dort aber maximal mit dem Fahrrad unterwegs sein dürfen. pol