Bad Kissingen vor 16 Stunden

Lkw stößt gegen Kleintransporter

Ein Lkw-Fahrer belieferte am Dienstagmittag, gegen 12.10 Uhr, eine Baustelle in der Spitzwiese in Bad Kissingen. Danach fuhr der Lkw-Fahrer im dortigen Wendekreis, in welchem mehrere Fahrzeuge geparkt...