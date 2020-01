Lkw-Spiegel gestreift - Fahrer sucht das Weite

Auf der Staatsstraße 2200 bei Johannisthal kam es am Dienstag um 15.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein Sattelzug-Fahrer aus dem Raum Bayreuth fuhr mit seinem Lkw in Richtung Coburg. Auf Höhe Johannisthal kam ihm ein anderer Sattelzug entgegen. Dessen Fahrer streifte mit seinem linken Außenspiegel das Spiegelgehäuse des Geschädigten und setzte danach seine Fahrt in Richtung B 173 fort. Der Unfall wurde von der Dash-Cam des Geschädigten gefilmt. Bei dem Verursacher handelt es sich um einen roten Mercedes Actros mit einem rostbraunen Überseecontaineraufbau. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Kronach unter Tel. 09261/5030 in Verbindung zu setzen.