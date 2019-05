Lkw rollt bergab und beschädigt Mauer

Ein 39-jähriger Lkw-Fahrer vergaß am Dienstag, 30. April, im Rahmen einer Altmetallsammlung in Waldfenster an der abschüssigen Straße seinen Lkw ausreichend gegen Wegrollen zu sichern. Hierdurch geriet der Lkw in Bewegung und rollte gegen eine Gartenmauer im Freien Weg. Der Lkw wurde massiv an der Front beschädigt und es lief Motoröl aus. Die Freiwillige Feuerwehr Waldfenster musste das Motoröl binden, um eine drohende Gewässerverunreinigung zu vermeiden. Am Lkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9000 Euro. Die Gartenmauer wurde auf einer Länge von ca. einem Meter beschädigt. Der Schaden wird hier auf ca. 2000 Euro geschätzt. pol