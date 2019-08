Ein Zeuge beobachtete am Mittwoch um 13 Uhr, wie eine Bahnschranke, die auf dem Aufbau eines Lkws lag, der in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs war, auf die Straße fiel. Vermutlich hat dieser Lkw die Schranke abgerissen, als sie sich senkte und einen Schaden von 300 Euro verursacht. Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei in Haßfurt melden. pol