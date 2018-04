Lkw rammt Elektrokasten

Ein unbekannter Lkw mit Auflieger hat am Dienstag einen Elektrokasten in Rosenbach angefahren. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Formalitäten zu kümmern. Laut Zeugen soll es sich um einen orangen Tieflader für Bagger gehandelt haben, der mit zwei jungen Männern besetzt war. Wer Beobachtungen machen konnte, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen unter Telefon 09191/7090-0.