Lkw-Plane aufgeschlitzt

Auf dem Aral-Autohof stellte ein polnischer Brummifahrer am Mittwochabend seinen Laster mit Anhänger ab. Als er am darauffolgenden Morgen gegen 5.20 Uhr seine Fahrt fortsetzen wollte, stellte er eine Beschädigung an der Plane fest. Ein bislang unbekannter Täter hatte diese auf einer Länge von zehn Zentimetern aufgeschlitzt, um die Ladung zu begutachten. Entwendet wurde nichts. Die Polizeiinspektion Stadtsteinach bittet um Hinweise unter Telefon 09225/96300-0. pol