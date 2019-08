Koppenwind vor 18 Stunden

Lkw nimmt Vordach mit

Am Donnerstag blieb ein unbekannter Lkw in der 90-Grad-Kurve in der Ortsmitte von Koppenwind am Vordach eines Nebengebäudes hängen und beschädigte dadurch Ziegel und Dachrinne in einer Höhe von 3,40 M...