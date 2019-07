Ein 48-jähriger Lastwagenfahrer hat Dienstagmittag in Pretzfeld einem bislang unbekannten Lkw-Fahrer ausweichen müssen und ist hierbei gegen ein Hausdach in der Schulstraße geprallt. Obwohl ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstanden ist, entfernte sich der Unbekannte, unterwegs mit einem roten Laster mit rotem Planenaufbau, von der Unfallstelle. Wer hat den Unfall gesehen und kann Hinweise zum Flüchtigen geben? Zeugenmeldungen erbittet die Polizei Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.