Lkw landet am Wald: Feuerwehren helfen

Einen Hilferuf setzte am Dienstagmittag der Fahrer eines Elf-Tonner-Lkw ab. Er war beim Liefern von Futtermittel zu einem landwirtschaftlichen Anwesen falsch abgebogen und auf einem engen, abschüssigen Waldweg beim Grießberg/Kälberberg gelandet. In dem Wissen, dass er keinesfalls rückwärts mehr herauskommen würde, fuhr er immer tiefer in den Wald. Schluss war schließlich an einer Stelle, wo der Weg derart weich und durch Spurrinnen ausgefahren war, dass sein Gefährt umzukippen drohte. Die Feuerwehren aus Zeitlofs und Bad Brückenau nahmen den Havaristen mit je einem geländegängigen Fahrzeug vorn und hinten an

die Kette und bugsierten ihn unbeschadet zurück auf befestigtes Terrain, schreibt die Polizei Bad Brückenau. pol