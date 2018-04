Lkw kracht auf Sattelzug

Am Freitagmorgen kam es auf der A 3 zwischen Pommersfelden und Höchstadt-Ost zu Verkehrsbehinderungen.

Der Grund dafür war einAuffahrunfall. Der 27-jährige Fahrer einer unterfränkischen Spedition war kurz vor 8 auf dem Weg in Richtung Süden, wo sich der Verkehr zwischen Pommersfelden und Höchstadt-Ost aufgestaut hatte. Er versuchte noch, nach rechts auszuweichen, krachte aber dennoch seitlich versetzt in einen polnischen Sattelzug, der Gefahrgut geladen hatte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Allerdings war die Autobahn in Richtung Nürnberg für einige Zeit blockiert. Mi Kränen mussten die beiden verkeilten Sattelzüge voneinander getrennt werden. Mit Hilfe der Feuerwehr Höchstadt und der Autobahnmeisterei Geiselwind konnte zumindest eine Fahrbahn wieder freigegeben werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 40 000 Euro. pol