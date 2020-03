Lkw komplett ausgebrannt

Zu einem Unfall ist es am frühen Montagmorgen gekommen, als ein unbeladener Autotransporter aus dem Kreis Kassel kommend auf der A7 in Richtung Würzburg fuhr. Auf Höhe Oberthulba bemerkte der 33-jährige Fahrer in seinem Außenspiegel, dass Flammen aus seiner Zugmaschine schlugen. Daraufhin steuerte er auf den Standstreifen und hielt den Lkw an. Der Fahrer sowie sein 40-jähriger Beifahrer verließen die Zugmaschine, die danach komplett zu brennen begann. Die Feuerwehren aus Oberthulba, Hammelburg und Euerdorf löschten das Fahrzeug ab. Ein komplettes Ausbrennen konnte nicht verhindert werden. Wegen der Löscharbeiten und der Rauchentwicklung mussten kurzzeitig beide Fahrtrichtungen der A7 gesperrt werden. Danach barg ein Abschleppunternehmen den zerstörten Autotransporter. Warum die Zugmaschine in Brand geriet, konnte vor Ort nicht geklärt werden. pol