Lkw kippt nach Zusammenstoß um

Auf der A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt ist es am Donnerstag um 4.35 Uhr kurz nach der Anschlussstelle Erlangen-West zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Auto gekommen. Als eine 27-jährige Autofahrerin den Lkw überholen wollte, wechselte dessen 66-jähriger Fahrer von der rechten auf die linke Spur. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Das Auto wurde dabei stark eingedrückt. Der 7,5-Tonner kippte um und blieb quer auf beiden Fahrspuren seitlich liegen. Das Auto krachte in die Mittelschutzplanke und blieb auf dem linken Fahrstreifen stehen. Verletzt wurde niemand. Bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge gegen 7.30 Uhr floss der Verkehr über den Standstreifen vorbei. Es gab einen Rückstau bis zur Anschlussstelle Frauenaurach.