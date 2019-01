Lkw kam nicht mehr vorwärts

Winterliche Straßenverhältnisse stellten hiesige Autofahrer teilweise vor Probleme, führten aber zumindest am Wochenende zu keinen größeren Unfällen. Lediglich am Samstagmorgen musste ein Hängerzug zwischen Schondra und Schildeck im Steigungsbereich kapitulieren. Er kam auf schneeglatter Fahrbahn nicht mehr weiter. Der 63-jährige Fahrer konnte ein Abrutschen in den Straßengraben nicht verhindern, teilt die Polizeiinspektion Bad Brückenau mit. pol