Ramsthal vor 16 Stunden

Lkw kam auf glatter Straße nicht weiter

Der Fahrer einer Sattelzugmaschine war am späten Mittwochabend, gegen 22.45 Uhr auf der Kreisstraße 4 von Ramsthal in Richtung Ebenhausen unterwegs. An einer Steigung nach Ramsthal endete allerdings v...