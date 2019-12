Lkw hatte zu viele Weihnachtslichter

Eine mit farbigen Zusatzleuchten "verzierte" Sattelzugmaschine geriet am Sonntagabend ins Visier einer Streifenbesatzung der Polizei Bad Brückenau. Wohl in Anlehnung an den Brauch, in der Adventszeit Fenster und Gärten mit bunten Lichtern

zu verschönern, waren an dem Gefährt eine Vielzahl seitlicher Leuchten angebracht. Im Sinne der Erkennbarkeit und eines eindeutigen Signalbildes von Fahrzeugen gibt jedoch das Verkehrsrecht detailliert vor, welche Lichter an welchem Gefährt wo angebracht werden dürfen, teilt die Polizei mit. Der Fahrer legte nach der Beanstandung das überschüssige Licht umgehend still, so dass er seine Fahrt fortsetzen konnte. Er muss mit einem Bußgeldbescheid rechnen. pol