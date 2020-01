Lkw glich einer Lichtorgel

Geradezu einer Lichtorgel habe ein Lkw geglichen - so schreibt es die Polizei Bad Brückenau - der einer Streifenbesatzung in der Nacht zum Mittwoch, gegen 2 Uhr auf der B 286 zwischen der A7 und Volkers aufgefallen ist. Das Fahrzeug hatte so viele Lichtanbauten, dass es gar nicht hätte auf der Straße fahren dürfen. Der 36-jährige Fahrer muss nun mit einer Anzeige rechnen. Er durfte die Fahrt nur deshalb fortsetzen, weil er die ungenehmigten Anbauten einzeln ausschalten konnte. Allerdings erhielt er die Auflage, die Zugmaschine nach Rückbau der Lichtanlagen in einen genehmigten Zustand noch einmal vorzuführen. pol